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Новые кроссоверы Forthing T5 EVO начнут продавать в России за 3,8 млн рублей

В России начнутся продажи новых гибридных кроссоверов Forthing T5 EVO HEV, стоимость составит 3,8 млн рублей. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на дистрибьютора марки.

Новые гибридные кроссоверы Forthing T5 EVO привезли в Россию
© Forthing

В Китае модель известна под названием T5 EVO Hurricane Edition, эта модификация кроссовера отличается большой решеткой радиатора и спортивными бамперами. Длина автомобиля составляет 4595 мм при колесной базе 2715 мм, он на 95 мм длиннее, чем популярный в России Chery Tiggo 7 Pro Max.

Гибридные Forthing T5 EVO будут доступны в черном, белом и сером цветах кузова. Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,5 литра мощностью 170 л.с., который работает с электромотором мощностью 177 л.с. Разгон до «сотни» занимает 8,2 секунды, расход топлива — 5,3 литра на 100 км. Дальность хода на полном баке составляет почти 1,2 тыс. км. В салоне установлен единый блок из приборной панели и сенсорного экрана (по 10 дюймов).

Forthing

В дилерской сети Ixen Motors Rus рассказали, что в 2024 году планируют привезти в Россию 2 тыс. автомобилей Forthing T5 EVO HEV. Первую партию машин уже привезли в Россию, кроссоверы готовят к отправке дилерам.

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