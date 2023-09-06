Новые гибридные кроссоверы Forthing T5 EVO привезли в Россию

В России начнутся продажи новых гибридных кроссоверов Forthing T5 EVO HEV, стоимость составит 3,8 млн рублей. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на дистрибьютора марки.

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В Китае модель известна под названием T5 EVO Hurricane Edition, эта модификация кроссовера отличается большой решеткой радиатора и спортивными бамперами. Длина автомобиля составляет 4595 мм при колесной базе 2715 мм, он на 95 мм длиннее, чем популярный в России Chery Tiggo 7 Pro Max.

Гибридные Forthing T5 EVO будут доступны в черном, белом и сером цветах кузова. Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,5 литра мощностью 170 л.с., который работает с электромотором мощностью 177 л.с. Разгон до «сотни» занимает 8,2 секунды, расход топлива — 5,3 литра на 100 км. Дальность хода на полном баке составляет почти 1,2 тыс. км. В салоне установлен единый блок из приборной панели и сенсорного экрана (по 10 дюймов).

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