"Москвич" назвал новую модель почти спорткаром
Компания "Москвич" рассказала в своем Telegram-канале об особенностях нового "Москвича 6".
"Габариты и компоновка салона позволяют с комфортом расположиться водителю и всем пассажирам "Москвича 6". На заднем ряду обеспечен большой запас пространства для ног. Вместе с тем модель обладает вместительным багажником", - говорится в сообщении.
В возрожденном бренде отметили, что "Москвич 6" - это лифтбек.
"На деле это означает, что модель сохраняет классический обтекаемый силуэт седана и при этом имеет удобный доступ в багажник благодаря большому проему.
Динамичность модели подчеркнута в первую очередь его внешним видом. И мы не только об элементах дизайна, выполненных в спортивном стиле. Для знатоков - коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,26 (как у спорткара). Этот показатель позволит будущим владельцам "Москвич 6" экономить в поездках, особенно на дальние расстояния", - добавили в компании.
Напомним, серийное производство "Москвича 6" стартовало 4 сентября. Продажи модели начнутся в конце октября.
Машина оснащается 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, возможны комплектации с трансмиссией CVT и DCT, мощность - 136 и 174 л.с. В смешанном цикле расход топлива составляет около 8 литров на 100 км.
Клиент сможет выбрать из трех комплектаций: "Стандарт", "Комфорт" и "Престиж". Базовый автомобиль оснащен кондиционером, мультимедиа, 10-дюймовым дисплеем, шестью динамиками, камерой заднего вида. Ожидаемая цена - в районе 2,2 млн рублей.