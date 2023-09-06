"Москвич" назвал новую модель почти спорткаром

Динамичность модели подчеркнута в первую очередь его внешним видом. И мы не только об элементах дизайна, выполненных в спортивном стиле. Для знатоков - коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,26 (как у спорткара). Этот показатель позволит будущим владельцам "Москвич 6" экономить в поездках, особенно на дальние расстояния", - добавили в компании.