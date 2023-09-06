В Германии придумали способ поощрить покупателей электромобилей

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводители в Германии понимают, что местным автолюбителям не нужны скидки на электрокары. Дело в том, что власти уменьшили субсидии на покупки электрических автомобилей, а как следствие все скидки были аннулированы.

© Моя Москва.онлайн

По данным источника, правительство нашло новый способ поощрения. Министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг намерен ввести в широкое потребление двунаправленную зарядку. Он предлагает субсидировать покупку электромобилей на сумму до 10 200 евро тем клиентам, чьи модели возвращают излишки энергии в общественную электросеть.

Те, кто не может этого сделать, но будет питать электричеством собственный дом, получат субсидию в размере до 9 600 евро.