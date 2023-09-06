Ford отзывает 170 тысяч автомашин из-за камер заднего вида

Ford отзывает 170 тысяч автомашин из-за многочисленных проблем с камерами заднего вида
Американский автопроизводитель Ford Motor Company будет вынужден отозвать сразу 169 277 автомобилей. Как пишет издание SPEEDME.RU, отзывная кампания затронет не только Ford Bronco и Transit, но и Lincoln Aviator, а также Navigator.
Стало известно, что эти внедорожники и фургоны оснащаются камерами заднего вида, произведенные компанией Magna. Камеры могут не показывать изображение при включении задней передачи. В первую очередь все модели, которые были затронуты в рамках сервисной акции, получат новые камеры заднего вида, а также новые камеры переднего вида.
Если это необходимо, то дилеры могут также заменить проводку. Кроме того, некоторые транспортные средства Ford Transit получат обновление программного обеспечения, которое улучшит работу модуля обработки изображений и повысит безопасность на дороге.