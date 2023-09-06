Ford отзывает 170 тысяч автомашин из-за камер заднего вида

Американский автопроизводитель Ford Motor Company будет вынужден отозвать сразу 169 277 автомобилей. Как пишет издание SPEEDME.RU, отзывная кампания затронет не только Ford Bronco и Transit, но и Lincoln Aviator, а также Navigator.

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Стало известно, что эти внедорожники и фургоны оснащаются камерами заднего вида, произведенные компанией Magna. Камеры могут не показывать изображение при включении задней передачи. В первую очередь все модели, которые были затронуты в рамках сервисной акции, получат новые камеры заднего вида, а также новые камеры переднего вида.