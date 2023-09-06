На российском рынке появилась марка Forland

На выставке Comtrans-2023 была презентована новая для российского рынка марка Forland. Ее представили компания «МБ РУС» и «Автодом», передает «Коммерсант».

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Новый бренд будет представлен малотоннажными и среднетоннажными шасси Forland 3, Forland 5, Forland 8 и Forland 12 полной массой от 3,5 до 12 тонн.

Автомобилям дали дизельные двигатели. Они оснащены системами активной безопасности (ABS, ESC) и комфорта водителя, а именно кондиционером, мультимедиа, камерой заднего вида, круиз-контролем, подогревом боковых зеркал заднего вида и электростеклоподъемников и другим оборудованием.

Отмечается, что на рынке появятся как полнокомплектные машины с различными типами кузовов (промтоварные фургоны, эвакуаторы, мобильные мастерские), так и различные индивидуальные решения.

Продавать грузовики Forland начнут в первом квартале 2024 года. При этом прием предзаказов уже осуществляется.

Ранее сообщалось, что на калининградском автомобилестроительном заводе «Автотор» стартовало производство новых моделей китайского бренда Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro.