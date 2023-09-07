Составлен рейтинг любимых кроссоверов россиян

Рейтинг кроссоверов и внедорожников, на которые россияне пересели в августе, публикует «Автостат». По данным агентства, которое считает количество проданных машин по первичной регистрации, самым востребованным кроссовером на российском рынке был Сhery Tiggo 7 Pro Max — эта модель удерживает лидерство второй месяц подряд. Примечательно, что в первую тройку входят только китайские автомобили, которые «подвинули» отечественную Lada Niva.

© Chery

За последний летний месяц в России реализовали 6092 экземпляра Сhery Tiggo 7 Pro Max, который поступил в продажу в начале нынешнего года. На втором месте по объемам продаж в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) находится Haval Jolion, спрос на который по сравнению с августом 2022 года увеличился почти на 158 процентов, до 5284 реализованных экземпляров. Замыкает тройку лидеров Omoda C5 с результатом 4632 проданных штуки (эта модель присутствует на рынке с осени 2022 года).

Haval

Omoda

Lada

Lada

Geely

Lada Niva Travel и Niva Legend находятся на четвертом и пятом местах — они завершили прошлый месяц с показателем 4249 и 3262 проданных машин соответственно. За ними следуют еще три китайских кроссовера: Chery Tiggo 4 Pro (3080 штук), Geely Coolray (3009 штук) и Geely Atlas Pro (2002 штук).