КамАЗ показал "санкционно устойчивые" грузовики

В рамках выставки Comtrans-2023, открывшейся в ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне, КамАЗ показал ряд новинок, созданных на "санкционно устойчивой" базе.

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Как заявили на выставке представители КамАЗа, в компании была реализована масштабная программа по импортозамещению. Так, в КамАЗ-54901 заменены поставщики и производители автоматической коробки передач, ведущего моста, топливной системы и других узлов, подчеркнули в компании. Межсервисный интервал новинки увеличен до 120 тысяч км. Улучшена плавность хода, снижен расход топлива и оптимизирована шумоизоляция кабины.

Самосвалы КамАЗ-6595 (6х4) и КамАЗ-65951 (8х4) с объемом кузовов 20 и 25 куб. м соответственно оснащены экономичными двигателями КамАЗ Р6 и механической коробкой передач.

Кроме того, КамАЗ привез на выставку несколько "малотоннажников", в том числе новый "Компас-5". Повышенным вниманием пользовались также автобус среднего класса НЕФАЗ-4290, электробус КамАЗ-6282 с ночной зарядкой и спортивная версия грузовика поколения К5.