Toyota выпустила коллекционную GR Supra GT4

Toyota выпустила особую GR Supra по цене Porsche 911 Turbo. Издание 100 Edition посвящено выпуску 100-й гоночный «Супры» и будет выпущено в количестве всего трех штук. Цена — как у Porsche 911 Turbo, 220 тысяч евро. За эту сумму покупатель получит фактически трековое купе. Оно хоть и не омологировано по правилам класса GT4, но вполне подойдет для трек-дней.

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В 2022 году Toyota выпустила очень редкую GR Supra GT4 50 Edition. Так в компании отметили продажу 50-й по счету GR Supra GT4. Тираж лимитированной версии составил всего шесть экземпляров, за каждый из которых просили 175 тысяч евро (18,3 млн рублей).

Toyota

Доставку клиенту 100-й гоночный «Супры» решено отпраздновать по той же схеме. GR Supra GT4 100 Edition выпустят в количестве трех штук, по одной для Европы, Северной Америки и Азии. В её основу ляжет GR Supra GT4 Evo. Но из-за отсутствия омологации по правилам класса машина будет пригодна разве что для трек-дней.

Toyota

От гоночной GR Supra GT4 коллекционное купе отличается цветом Plasma Orange, более крупной вентиляционной прорезью на капоте и новыми крылышками-канардами. Другие особенности — LED-фары для длинных гонок, углепластиковые корпуса боковых зеркал, выхлопная магистраль без глушителя и пассажирское кресло с вышивкой 100 Edition.

Toyota

Под капотом купе стоит рядная «шестёрка» 3.0 (BMW B58B30C) с одним двухпоточным турбокомпрессором, развивающая 450 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента. Коробка передач — это модифицированный восьмидиапазонный «автомат» ZF с подрулевыми переключателями. Приставка Evo означает, что машина также оснащена амортизаторами KW последнего поколения, новым стабилизатором и перенастроенной АБС.

Toyota