Система "Синяя карта" начала действовать в России и Беларуси в полном объеме

Первое соглашение, заключенное Российским союзом автостраховщиков в рамках системы "Синяя карта" с Белорусским бюро по транспортному страхованию, начало действовать в полном объеме со 2 сентября. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

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Он напомнил, что в связи с приостановлением членства РСА и ББТС с 30 июня 2023 года в рамках международной системы страхования "Зеленая карта" по санкционным мотивам между РСА и ББТС 1 июня 2023 года было заключено соглашение по "Синей карте".

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Благодаря данному соглашению после 30 июня у водителей сохранилась возможность для оформления полисов для поездок в Республику Беларусь, при этом уже выданные полисы продолжили свое действие.

Также были заключены соглашения с национальными объединениями автостраховщиков Азербайджана и Турции, благодаря которым договоры "Зеленая карта", заключенные до 1 июля 2023 года, действительны в течение всего срока, на который они выданы. С указанными объединениями также прорабатываются соглашения, аналогичные соглашению с ББТС.

2-го сентября 2023 года соглашение, заключенное между РСА и ББТС, вступило в силу в полном объеме. Оно устанавливает правила по "Синей карте", аналогичные системе "Зеленая карта", за исключением некоторых положений.

Так, в качестве документа, подтверждающего заключение договора, в настоящее время выдаются бланки "Зеленая карта", а после 1 января 2024 года будут выдаваться новые бланки - "Синяя карта".

Срок ответа на запрос на подтверждение страхования составляет, как и раньше, шесть недель. При этом в отличие от системы "Зеленая карта" в случае отсутствия ответа любое транспортное средство признается застрахованным вне зависимости от того, по какому полису направлен запрос - идентифицированному или неидентифицированному (ранее транспортное средство в таком случае признавалось застрахованным только при направлении запроса по идентифицированному договору).

Валютой расчетов будет учитываться национальная валюта страны ДТП (ранее расчеты осуществлялись в евро).