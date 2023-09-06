В октябре в России появятся кроссовер и минивэн марки Haima

Автомобили марки Haima появятся в дилерских центрах в России в середине октября, вскоре на машины должны быть получены Одобрения типа транспортного средства. Об этом сообщила компания-дистрибьютор «МВЛ Авто», передает портал «Китайские автомобили».

© Haima

На старте продаж россиянам будут доступны две модели. Первая, кроссовер Haima 8S, несколько крупнее известных в России Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Atlas Pro. Его длина составляет 4565 мм при колесной базе 2700 мм. Автомобиль оснащен турбомотором объемом 1,6 литра (195 л.с.; 293 Нм), который работает в связке с 6-диапазонным «автоматом». Стоимость автомобиля составляет от 3,2 до 3,4 млн рублей в зависимости от комплектации.

Семиместный минивэн Haima 7X оценили в 3,6 и 3,8 млн рублей в зависимости от уровня исполнения. Длина автомобиля составляет 4815 мм при колесной базе 2860 мм, он оснащен таким же силовым агрегатом, что и кроссовер 8S. Гарантия на автомобили составит 5 лет или 100 тысяч километров. Дистрибьютор заявил, что постарается удержать цены моделей на заявленном уровне в течение полугода.