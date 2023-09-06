Chery сертифицирует в России два новых гибрида

Компания Chery выведет на рынок России гибриды Tiggo 7 Pro и Arrizo 8
Китайская автокомпания Chery планирует представить на российском рынке два новых гибрида. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщила глава пресс-службы Chery в России Евгения Никитена-Кацарская.
«В конце года в продаже должен появиться гибридный Chery Tiggo 7 Pro. На сегодняшний день машина проходит испытания и сертификацию, процесс находится на завершающей стадии. Мы также планируем представить в России гибридный седан Chery Arrizo 8. О сроках премьеры и начала продаж сейчас сложно говорить, но модель, возможно, появится позже в 2024 году», — сказала Евгения Никитена-Кацарская.
В Китае гибридные Tiggo 7 Pro и Arrizo 8 оснащаются силовыми установками на базе 1,5-литрового бензинового турбодвигателя. Только на электротяге обе модели могут проехать около 100 км, а общий запас хода составит до 1300 км.