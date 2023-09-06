Chery сертифицирует в России два новых гибрида

«В конце года в продаже должен появиться гибридный Chery Tiggo 7 Pro. На сегодняшний день машина проходит испытания и сертификацию, процесс находится на завершающей стадии. Мы также планируем представить в России гибридный седан Chery Arrizo 8. О сроках премьеры и начала продаж сейчас сложно говорить, но модель, возможно, появится позже в 2024 году», — сказала Евгения Никитена-Кацарская.