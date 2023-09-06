Верховный суд объяснил, может ли нетрезвый водитель сидеть в припаркованном авто
Верховный суд России запретил штрафовать водителей, которые решили просто посидеть за рулем автомобиля в пьяном виде, но только в том случае, если машина не двигается с места. Об этом пишет РИА Новости.
Верховным судом была рассмотрена жалоба водителя из Пензенской области, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 10 месяцев за управление автомобилем в состоянии опьянения, пишет РАПСИ.
При этом водитель и его адвокат настаивали, что машина была припаркована около жилых домов, двигатель был заглушен и по факту автомобилем никто не управлял. Эти обстоятельства подтвердил и свидетель, рассказавший, что «Лада Веста», была припаркована на обочине и не двигалась с места.
А допрошенный мировым судьей старший инспектор ГИБДД, составивший протокол, также не указывал на то, что транспортное средство было им остановлено, отмечает издание.
В итоге суд пришел к выводу, что водителем признается лицо, управляющее транспортным средством. В этом же случае машина не двигалась.
«В силу положений частей 1 и 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица», — напомнила высшая инстанция.
Суд в итоге отменил все решения нижестоящих инстанций и прекратил дело в связи с недоказанностью обстоятельств.
Ранее в России ужесточили наказание для водителей, которых повторно поймали пьяными за рулем. Уголовную статью 264.1 (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) дополнили второй частью.
В ней идет речь об автомобилистах, которых поймали пьяными за рулем, при этом у них уже есть судимость за это. Максимальное наказание в таком случае составит три года тюрьмы без права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на шесть лет. Также предусмотрены штрафы в 300-500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до трех лет или ограничение свободы на такой же срок.