Верховный суд объяснил, может ли нетрезвый водитель сидеть в припаркованном авто

Верховный суд России запретил штрафовать водителей, которые решили просто посидеть за рулем автомобиля в пьяном виде, но только в том случае, если машина не двигается с места. Об этом пишет РИА Новости.

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Верховным судом была рассмотрена жалоба водителя из Пензенской области, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 10 месяцев за управление автомобилем в состоянии опьянения, пишет РАПСИ.

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При этом водитель и его адвокат настаивали, что машина была припаркована около жилых домов, двигатель был заглушен и по факту автомобилем никто не управлял. Эти обстоятельства подтвердил и свидетель, рассказавший, что «Лада Веста», была припаркована на обочине и не двигалась с места.

А допрошенный мировым судьей старший инспектор ГИБДД, составивший протокол, также не указывал на то, что транспортное средство было им остановлено, отмечает издание.

В итоге суд пришел к выводу, что водителем признается лицо, управляющее транспортным средством. В этом же случае машина не двигалась.

«В силу положений частей 1 и 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица», — напомнила высшая инстанция.

Суд в итоге отменил все решения нижестоящих инстанций и прекратил дело в связи с недоказанностью обстоятельств.

Ранее в России ужесточили наказание для водителей, которых повторно поймали пьяными за рулем. Уголовную статью 264.1 (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) дополнили второй частью.