Эксперты и страховщики назвали самые проблемные модели подержанных хэтчбеков

Если у вас этот хэтчбек, то готовьте деньги: названы самые ненадежные авто сегмента
Издание Whatcar.com и страховая компания MotorEasy проанализировали сегмент подержанных хэтчбеков, назвав самые проблемные модели. Список был составлен после опроса 25 тысяч владельцев, которые пользовались машиной не менее двух лет.
Не повезло тем, кто сделал свой выбор в пользу Citroen C3 второй генерации, который "славится" своей тормозной системой и кондиционером. Ford Fiesta "2002-2008 оказался слаб на подвеску и выхлоп. Третьим в антирейтинге стал Nissan Micra, который тоже продемонстрировал слабое качество подвески. Плюс проблемы с ненадёжной электроникой.
Не удивляйтесь, но Ford Fiesta, но уже шестого поколения, оказался четвёртым в списке. Основные жалобы касаются подвески и кондиционера.
Комплексом всех вышеперечисленных проблем страдает Mini, выпускавшийся с 2007 по 2014 годы. Слабыми местами хэтчбека являются тормозная и выхлопная системы, электрика, аккумулятор и кондиционер.
Ранее "РГ" рассказывала о самых надёжных кроссоверах.