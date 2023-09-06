Эксперты и страховщики назвали самые проблемные модели подержанных хэтчбеков

Издание Whatcar.com и страховая компания MotorEasy проанализировали сегмент подержанных хэтчбеков, назвав самые проблемные модели. Список был составлен после опроса 25 тысяч владельцев, которые пользовались машиной не менее двух лет.

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Не повезло тем, кто сделал свой выбор в пользу Citroen C3 второй генерации, который "славится" своей тормозной системой и кондиционером. Ford Fiesta "2002-2008 оказался слаб на подвеску и выхлоп. Третьим в антирейтинге стал Nissan Micra, который тоже продемонстрировал слабое качество подвески. Плюс проблемы с ненадёжной электроникой.

Не удивляйтесь, но Ford Fiesta, но уже шестого поколения, оказался четвёртым в списке. Основные жалобы касаются подвески и кондиционера.

Комплексом всех вышеперечисленных проблем страдает Mini, выпускавшийся с 2007 по 2014 годы. Слабыми местами хэтчбека являются тормозная и выхлопная системы, электрика, аккумулятор и кондиционер.