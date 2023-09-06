Илон Маск позавидовал зарплате главы компании-конкурента

Илон Маск раскрыл зарплату директора Lucid Motors
Как сообщает SPEEDME.RU, Илон Маск высказался критически в адрес конкурирующей компании по производству электромобилей. Он утверждает, что ее глава переплачивается в сравнении с успехом компании.
В своих постах в социальных сетях генеральный директор Tesla предупредил о необходимости быть осторожными с компаниями, где вознаграждение руководства не зависит от производительности. Это показывает, что Питер Роулинсон из Lucid Motors был самым высокооплачиваемым главой зарегистрированного на бирже американского автопроизводителя в прошлом году.
Глава Lucid получил общую компенсацию в размере 379 миллионов долларов, состоящую из базового оклада в размере 575 000 долларов, 373 миллиона долларов в виде премий в виде акций и 5,5 миллионов долларов в виде опционов на акции. Опрос показал, что генеральный директор Мэри Барра из GM получила 34 миллиона долларов, или менее десятой части от суммы, выплаченной Роулинсону.
Стоит отметить, что Маск не единственный бизнесмен, который высказывается в поддержку оплаты труда директорам исходя из успехов компании. Аналогичным мнением в 2006 году поделился Уоррен Баффет.