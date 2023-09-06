Илон Маск позавидовал зарплате главы компании-конкурента

Как сообщает SPEEDME.RU, Илон Маск высказался критически в адрес конкурирующей компании по производству электромобилей. Он утверждает, что ее глава переплачивается в сравнении с успехом компании.

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В своих постах в социальных сетях генеральный директор Tesla предупредил о необходимости быть осторожными с компаниями, где вознаграждение руководства не зависит от производительности. Это показывает, что Питер Роулинсон из Lucid Motors был самым высокооплачиваемым главой зарегистрированного на бирже американского автопроизводителя в прошлом году.

Глава Lucid получил общую компенсацию в размере 379 миллионов долларов, состоящую из базового оклада в размере 575 000 долларов, 373 миллиона долларов в виде премий в виде акций и 5,5 миллионов долларов в виде опционов на акции. Опрос показал, что генеральный директор Мэри Барра из GM получила 34 миллиона долларов, или менее десятой части от суммы, выплаченной Роулинсону.