Бывший завод Mercedes-Benz в РФ возобновит работу в декабре

Бывший российский завод Mercedes-Benz, который в апреле 2923 года приобрел дилерский холдинг «Автодом», в декабре начнет выпуск автомобилей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании «Автодом» Андрея Ольховского.

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Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры сразу с несколькими китайскими автопроизводителями о выпуске автомобилей. Названия этих компаний не раскрывается, однако, как подчеркнул топ-менеджер, в их число не входит Hongqi.

Дилерский холдинг «Автодом» стал владельцем автомобильного завода Mercedes-Benz в России в апреле 2023 года. Сумма сделки по продаже активов не называлась. Немецкий концерн получит опцион на обратный выкуп долей.