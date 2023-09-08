Итальянская полиция пересаживается на Tesla Model X

Как сообщает SPEEDME.RU, в Италии автопарк Государственной полиции пополнится новой Tesla Model X. Модель может быть версией Plaid.

Автомобиль станет самым быстрым и мощным автомобилем, доступным правоохранительным органам Италии. Предполагается, что Tesla была предоставлена в бесплатное пользование самой компанией, поскольку нет информации о тендере на поставку электромобилей.