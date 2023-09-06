В России начались продажи нового грузового автомобиля "Валдай 8"

Среднетоннажный грузовик «Валдай 8» вышел на российский рынок
На российском рынке начались продажи грузовиков «Валдай 8». Об этом сообщает «Автостат».
Полная масса автомобиля составляет 7,5 т. Машина служит основой для создания таких модификаций, как промтоварный фургон, европлатформа, эвакуатор, мусоровоз. В кабине могут разместиться три человека. Для постоянной работы на межгороде предусмотрена версия с удлиненной кабиной и полноценным спальным местом.
Автомобиль оснащается турбодизельным мотором мощностью 149 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. В комплектацию входит кондиционер, а также предпусковой подогреватель.
На проходящей в Москве выставке Comtrans 2023 Горьковский автозавод представил новое поколение автомобилей «Соболь NN 4×4» с двойной кабиной. Помимо улучшенной комплектации и оснащения салона, версия 4×4 отличается от обычной машины возможностью жесткого подключения передней оси, а также понижающим рядом в трансмиссии.