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Среднетоннажный грузовик «Валдай 8» вышел на российский рынок

На российском рынке начались продажи грузовиков «Валдай 8». Об этом сообщает «Автостат».

В России начались продажи нового грузового автомобиля "Валдай 8"
© ГК «Современные транспортные технологии»

Полная масса автомобиля составляет 7,5 т. Машина служит основой для создания таких модификаций, как промтоварный фургон, европлатформа, эвакуатор, мусоровоз. В кабине могут разместиться три человека. Для постоянной работы на межгороде предусмотрена версия с удлиненной кабиной и полноценным спальным местом.

Автомобиль оснащается турбодизельным мотором мощностью 149 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. В комплектацию входит кондиционер, а также предпусковой подогреватель.

На проходящей в Москве выставке Comtrans 2023 Горьковский автозавод представил новое поколение автомобилей «Соболь NN 4×4» с двойной кабиной. Помимо улучшенной комплектации и оснащения салона, версия 4×4 отличается от обычной машины возможностью жесткого подключения передней оси, а также понижающим рядом в трансмиссии.

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