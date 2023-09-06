В России начались продажи нового грузового автомобиля "Валдай 8"

На российском рынке начались продажи грузовиков «Валдай 8». Об этом сообщает «Автостат».

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Полная масса автомобиля составляет 7,5 т. Машина служит основой для создания таких модификаций, как промтоварный фургон, европлатформа, эвакуатор, мусоровоз. В кабине могут разместиться три человека. Для постоянной работы на межгороде предусмотрена версия с удлиненной кабиной и полноценным спальным местом.

Автомобиль оснащается турбодизельным мотором мощностью 149 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. В комплектацию входит кондиционер, а также предпусковой подогреватель.