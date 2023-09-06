МАЗ показал новые грузовики и автобусы

Среди продемонстрированных на Comtrans МАЗов выделяются две новинки: импортозамещенный седельный тягач МАЗ-541SA5 и туристический автобус МАЗ 350046.

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У МАЗ-541SA5 с колесной формулой 4х2 существенно улучшена эргономика рабочего места и мест для отдыха. Кабина оснащена высокой крышей, двумя спальными местами и системой кондиционирования. Предусмотрены мультиплексная система электрооборудования, электрические стеклоподъемники, светодиодные дневные ходовые огни, система "ЭРА-ГЛОНАСС" и многое другое.

Главные новшества в технике - 550-сильный 13-литровый дизель Weichai Power стандарта Евро-6 и роботизированная 12-ступенчатый "робот" FastGear, а также ABS с функцией стабилизации курсовой устойчивости c дисковыми тормозами. Тягач оборудован двумя топливными баками объемом 580+890 л, запас хода составляет до 3,7 тыс км. Масса в составе автопоезда - 44 тонны.

В свою очередь, автобус туристического класса третьего поколения МАЗ 350, предназначенный для пригородно-междугородних и туристических перевозок, может похвастать комфортным салоном с посадочной формулой 61+1+1 пассажира в зависимости от комплектации. Автобус оснащен дизельным двигателем класса Евро-6 мощностью 400 л.с. и топливным баком объемом 590 л. Запас хода составляет внушительные 2000 км. Туристический автобус состоит из белорусских и российских комплектующих.