МАЗ показал новые грузовики и автобусы

МАЗ показал на Comtrans новые грузовики и автобусы
Среди продемонстрированных на Comtrans МАЗов выделяются две новинки: импортозамещенный седельный тягач МАЗ-541SA5 и туристический автобус МАЗ 350046.
У МАЗ-541SA5 с колесной формулой 4х2 существенно улучшена эргономика рабочего места и мест для отдыха. Кабина оснащена высокой крышей, двумя спальными местами и системой кондиционирования. Предусмотрены мультиплексная система электрооборудования, электрические стеклоподъемники, светодиодные дневные ходовые огни, система "ЭРА-ГЛОНАСС" и многое другое.
Главные новшества в технике - 550-сильный 13-литровый дизель Weichai Power стандарта Евро-6 и роботизированная 12-ступенчатый "робот" FastGear, а также ABS с функцией стабилизации курсовой устойчивости c дисковыми тормозами. Тягач оборудован двумя топливными баками объемом 580+890 л, запас хода составляет до 3,7 тыс км. Масса в составе автопоезда - 44 тонны.
В свою очередь, автобус туристического класса третьего поколения МАЗ 350, предназначенный для пригородно-междугородних и туристических перевозок, может похвастать комфортным салоном с посадочной формулой 61+1+1 пассажира в зависимости от комплектации. Автобус оснащен дизельным двигателем класса Евро-6 мощностью 400 л.с. и топливным баком объемом 590 л. Запас хода составляет внушительные 2000 км. Туристический автобус состоит из белорусских и российских комплектующих.
Кроме того, на выставке был представлен самосвал МАЗ-65262L с колесной формулой 8х8. Автомобиль является частью новой линейки самосвальной техники, предназначенной для перевозки сыпучих промышленных и строительных грузов по всем видам дорог, допускающих проезд автомобилей с допустимой максимальной массой 50 т. Грузовик оснащен 6-цилиндровым двигателем класса Евро-5, мощностью 460 л.с. Объем самосвальной платформы составляет 22 куб м. Для повышения комфорта устанавливается расширенный электропакет.