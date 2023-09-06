Электрический седан Geely Galaxy E8 стал жертвой фотошпионов

Серийный седан Geely Galaxy E8 оснастили экраном длиной 1 метр. Рассмотреть салон новой флагманской модели можно на свежих шпионских фотографиях, которые публикует СarNewsChina: во всю ширину центрально панели протянулась слегка выступающая над ней цифровая консоль, причем вся она — это один большой дисплей, а не три отдельных, как у других китайских автомобилей с похожей конфигурацией. Также на снимках Galaxy E8 можно рассмотреть важное отличие от одноименного концепта Light — у него обычное рулевое колесо вместо «штурвала».

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E8 — это седан D-класса длиной около пяти метров, который станет самой престижной моделью в линейке нового суббренда Geely под названием Galaxy. В основе E8 лежит платформа-скейтборд SEA, на которой базировался и предвестник серийной модели, концепт концепт Light. Однако по пути к конвейеру E8 чуть растерял лоск шоу-кара: стали проще диски, изменились пропорции кузова, появились зеркала заднего вида и дополнительные воздухозаборники.

Geely

CarsNewsChina.com

CarsNewsChina.com

Geely

CarsNewsChina.com

CarsNewsChina.com

Уже известно, что в движение серийный E8 приводит 272-сильный электромотор на задней оси, а питает его батарея компании Quzhou Jidian New Energy, принадлежащей Geely. Новинка поступит в продажу в четвертом квартале этого года и ей предстоит конкурировать в Китае не только с Tesla Model 3, но и с местным BYD Han. По неофициальным данным, цены на Galaxy E8 будут начинаться от 200 тысяч юаней (2,67 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).