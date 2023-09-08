АвтоВАЗ получил патент на сиденья для новой Lada

В базе Федерального института промышленной собственности опубликованы патенты на "сиденье переднее легкового автомобиля". Предполагается, что такими укомплектуют семейство модели Lada Iskra.

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Из особенностей можно отметить относительно длинную подушку сиденья, развитую боковую поддержку и поддержку бёдер, подголовник нетипичной для моделей Lada формы.

Салон Lada Iskra был раскрыт не только на патентах, но и на "живых" фото.

Iskra - семейство модели на платформе CMF-B, доставшейся от бывшего партнера Renault. В него войдут седан, универсал и его кросс-версия. В модельной линейке Lada новая "Искра" расположится между Granta и Vesta и, возможно, получит панорамную крышу.