АвтоВАЗ получил патент на сиденья для новой Lada

Новая Lada Iskra может получить такие сиденья. АвтоВАЗ получил на них патент
В базе Федерального института промышленной собственности опубликованы патенты на "сиденье переднее легкового автомобиля". Предполагается, что такими укомплектуют семейство модели Lada Iskra.
Из особенностей можно отметить относительно длинную подушку сиденья, развитую боковую поддержку и поддержку бёдер, подголовник нетипичной для моделей Lada формы.
Салон Lada Iskra был раскрыт не только на патентах, но и на "живых" фото.
Iskra - семейство модели на платформе CMF-B, доставшейся от бывшего партнера Renault. В него войдут седан, универсал и его кросс-версия. В модельной линейке Lada новая "Искра" расположится между Granta и Vesta и, возможно, получит панорамную крышу.
Выход Lada Iskra запланирован на конец 2024 года.