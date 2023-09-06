Toyota перевела пикап Hilux на другое топливо

Первый прототип Hilux на топливных элементах японская компания и Центр передовых двигателей (APC) построили на английском заводе в Бернастоне в рамках проекта, финансируемого правительством Великобритании. До конца года к первому экземпляру присоединятся еще девять — их отправят на дорожные испытания, чтобы проверить надежность и исключить риски, связанные с водородом.

© Toyota

Баки с водородом, как видно на фотографиях, разместили между осями внутри рамы. Остальные компоненты разместили под капотом, а аккумулятор — в задней части автомобиля. В прототипе инженеры Toyota применили детали от Mirai — первого серийного водородомобиля марки, который дебютировал десять лет назад.

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Примерный запас хода такого Hilux на одной заправке составляет 587 километров. Показатель небольшой относительно пикапа с «турбодизелем» 2.8, способного проехать между заправками около 1150 километров.

Значительно уступает он и показателю актуальной Mirai, которая «поделилась» с Hilux силовой установкой. Ее паспортный запас хода составляет 750-850 километров. Mirai оснащается 184-сильным приводным электродвигателем и тремя баллонами с водородом, который путем электрохимической реакции преобразуется в электроэнергию.