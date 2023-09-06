Стала известна причина остановки всех заводов Toyota в Японии

Стало известно, почему Toyota остановила все заводы в Японии
Автоконцерн Toyota остановил работу всех 14 заводов в Японии из-за нехватки места на диске базы данных. Об этом автопроизводитель сообщил на своём сайте.
Компания также уточнила, что из-за нехватки места в работе системы возник сбой – система управления производством перестала работать, а на заводах остановилась подача деталей.
«Во время проведения работ по сохранению данных проводились систематизация и уничтожение скопившихся в базе данных. Из-за того, что на диске, использовавшемся в работе, не хватило места, возник сбой, в результате которого система остановилась», – сообщили в Toyota.
Всего из-за нарушения работы базы данных были остановлены 28 линий на 14 японских заводах. При этом на данный момент работа заводов уже восстановлена.
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