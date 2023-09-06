Росстат сообщил о росте цен на автомобили

Стоимость российских автомобилей после индексации с 1 августа утилизационного сбора в РФ выросла на 1,7% на импортированные и на 1,5% на локально собранные иномарки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Согласно им, с конца июля на 28 августа новые иномарки росли в цене активнее автомобилей российской сборки, прибавив в среднем 1,22%. Легковые машины РФ за тот же период подорожали на 0,67%. При этом за неделю с 18 августа по 4 сентября стоимость иностранных транспортных средств увеличилась на 0,25%, а отечественных — на 1,04%.

Всего с начала 2023 года и на 4 сентября рост цен на автомобили в РФ составил 3,7% — на российские машины и 7,9% — на зарубежные.