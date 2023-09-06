Электрокроссовер Lexus разбили в краш-тесте

Испытания электрокара, построенного на базе Toyota bZ4x и Subaru Solterra, провели специалисты европейской независимой организация Euro NCAP. По результатам краш-теста модель, оборудованная двухмоторной силовой установкой, получила максимальный рейтинг безопасности. Lexus RZ 450e можно приобрести в России, сделав предварительный заказ в некоторых дилерских центрах.

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По результатам краш-теста Lexus RZ 450e заработал по 87 процентов за безопасность водителя, взрослых пассажиров и детей. Сохранность пешеходов эксперты оценили в 84 процента. При этом системы активной защиты сработали на 81 процент. Наибольший урон при лобовом столкновении в машине может получить грудная клетка заднего пассажира. При боковом ударе аналогичным рискам подвержен водитель.

Для пешеходов опасность представляют передние стойки электрокроссовера. При этом с точки зрения защиты детей модель продемонстрировала великолепный результат. В итоге электрокар получил максимальный рейтинг безопасности.

Купеобразный Lexus RZ 450e, представленный в прошлом году, отличается X-образной передней частью и ниспадающей крышей. В движение модель приводят два электромотора, суммарная отдача которых составляет 313 лошадиных сил. На полном заряде аккумулятора кроссовер может проехать около 360 километров.