Гибридный BYD Seal выходит на рынок

В рамках Мюнхенского автосалона состоялась европейская премьера электрического бизнес-седана BYD Seal (в Китае он дебютировал ещё в прошлом году), и тут же начались его продажи, цена в Германии — от 44 900 евро. В Китае тем временем на рынок вышел совсем другой, более доступный plug-in гибридный BYD Seal DM-i — рассказываем, что о нём известно.

© BYD

Седан Seal относится к так называемой океанической линейке BYD, его название переводится с английского на русский как «тюлень». Электрический Seal построен на модульной «тележке» e-platform 3.0 с 800-вольтовой архитектурой, в Китае он продаётся довольно бодро, за первые три квартала этого года реализовано 54 147 шт., а теперь ему на подмогу пришёл plug-in гибридный Seal DM-i, который, как оказалось, является совсем другой моделью. Собственно, ещё минувшей весной во время премьеры на Шанхайском автосалоне гибридный седан назывался BYD Destroyer 07, но затем его из маркетинговых соображений нарекли Seal DM-i, с таким именем он сегодня поступил в продажу в Китае.

BYD

Габаритная длина BYD Seal DM-i — 4980 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1495 мм, колёсная база — 2900 мм. Для сравнения приведём ключевые размеры чисто электрического «тюленя»: длина — 4800 мм, ширина — 1875 мм, высота — 1460 мм, колёсная база — 2920 мм. Как видно, размеры разные, да и разные пропорции кузовов одноимённых моделей видны невооружённым глазом, объединяет их лишь общий стиль, взаимозаменяемых деталей, кажется, нет вообще. Более того, у двух седанов разные передние подвески: у электрического — двойные поперечные рычаги, у гибридного — стойки McPherson. Задняя подвеска в обоих случаях многрычажная, с разнесёнными пружинами и амортизаторами.

BYD

BYD

BYD

Салон у гибридного «тюленя» тоже свой, у электрического собрата он позаимствовал только хрустальный селектор режимов трансмиссии на центральном тоннеле. 10,25-дюймовый приборный экран дополнен проекционным экраном на лобовом стекле, центральный мультимедийный экран — 15,6-дюймовый. Почти все поверхности обиты кожей, деревянные вставки действительно выполнены из дерева, в оснащении заявлены 12 подушек безопасности (в том числе коленные для водителя и переднего пассажира), высококлассная аудиосистема Dynadio и большой арсенал всевозможных электронных ассистентов водителя.

BYD Seal DM-i вышел на рынок с тремя силовыми установками на выбор, во всех случаях весь силовой блок расположен спереди под капотом, ведущие колёса — только передние, плоская тяговая батарея вмонтирована в пол кузова.

Базовая версия — это комбинация 1,5-литрового бензинового «атмосферника» (110 л.с., 135 Нм), электромотора (197 л.с., 325 Нм), электромеханического вариатора и батареи ёмкостью 17,6 кВт·ч. Седан с такой силовой установкой разгоняется до 100 км/ч за 8,2 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч, запас хода на электротяге с полностью заряженной батареей — 100 км по циклу WLTP, объём топливного бака — 50 л.

Вторая силовая устроена так же, как и первая, но в роли ДВС здесь выступает 1,5-литровый бензиновый турбомотор (139 л.с., 231 Нм) и более мощный электромотор (218 л.с., 325 Нм), время разгона до «сотни» уменьшено до 7,9 с.

Третья силовая установка такая же, как и вторая, но ёмкость тяговой батареи увеличена до 30,7 кВт·ч, запас хода на электротяге — 160 км по циклу WLTP, объём топливного бака уменьшен до 45 л.

Стоит BYD Seal DM-i в диапазоне от 166 800 до 236 800 юаней в зависимости от модификации (от 21 215 до 30 115 евро в переводе по текущему курсу или от 2,23 млн до 3,16 млн рублей). Для сравнения скажем, что электрический BYD Seal стоит в Китае в диапазоне от 189 800 до 279 800 юаней.