Jeep Gladiator прощается с европейским рынком

Пикап с дизельным двигателем покидает Старый Свет, так как американская марка, принадлежащая автогиганту Stellantis, намерена сосредоточиться здесь на электрифицированных моделях.

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Среднеразмерный пикап Jeep Gladiator вышел на рынок весной 2019 года, в его основе лежит та же платформа, на которой базируется Wrangler JL. Стоит отметить, что Гладиатор стал первым пикапом американского бренда с тех пор, как в 1992 году было прекращено производство модели Comanche. Jeep Gladiator на сегодняшний день продаётся в том числе и на европейском рынке, однако в скором времени модели придётся с ним попрощаться.

На фото: прощальная версия Jeep Gladiator FarOut для Европы

В Stellantis объявили о том, что Jeep Gladiator покидает старосветский рынок, так как бренд намерен в дальнейшем здесь продавать только электрифицированные модели (а Гладиатор оснащается традиционным дизельным двигателем внутреннего сгорания). Сейчас европейская линейка включает в себя гибриды Renegade, Compass, Wrangler и Grand Cherokee, а также кроссовер Avenger, у которого есть полностью электрическая версия.

Напомним, согласно плану автогиганта, к 2025 году Jeep сможет предложить европейцам ещё три полностью «зелёных» модели, включая «квадратный» Recon и «скруглённый» Wagoneer S. Полный переход на продажу исключительно «электричек» в компании наметили на конец 2030 года.

Чтобы сделать прощание с европейским рынком запоминающимся для поклонников Jeep Gladiator, в компании решили выпустить специальную финальную серию, которая получила название FarOut. Стоит отметить, что в Штатах вариант с такой прибавкой тоже есть, причём он базируется на исполнении Gladiator Rubicon, тогда как в основе старосветской версии лежит Overland.

Прощальный Jeep Gladiator FarOut европейцам предложат с отличительными чертами в виде глянцевых чёрных 18-дюймовых алюминиевых колёсных дисков, трубчатых подножек от Mopar, чёрных же наклеек на крыльях, а также с металлической табличкой с указанием на спецверсию, которая размещена на крышке грузового отсека. У такого автомобиля жёсткая крыша в цвет кузова, состоящая из трёх частей.

Салон Gladiator FarOut отделан кожей McKinley, кресла оснастили функцией подогрева. Автомобиль получил аудиосистему Alpine с девятью динамиками. В списке дополнительных опций числятся запираемый отсек для хранения вещей под задним сиденьем, откидная крышка грузового отсека, дополнительный мягкий верх, а также розетка переменного тока на 400 Вт / 230 В.

Под капотом прощальной версии пикапа находится 3,0-литровый дизельный двигатель V6, отдача которого составляет 264 л.с., а максимальный крутящий момент – 600 Нм. Мотор работает в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач TorqueFlite. Автомобиль оснащается системой полного привода Jeep Selec-Trac 4x4.