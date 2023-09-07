Выпуск отечественной системы ESP стартует в декабре

В декабре 2023 года "Итэлма" начнёт выпуск электронной системы стабилизации на заводе в Костроме. Заказ на ESP/ESC разместил АвтоВАЗ, который начнёт комплектовать этой опцией автомобили Lada Vesta.

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По словам технического директора компании "Итэлма" Андрея Бутнева, которые приводит РИА Новости, установка системы на автомобили Lada планируется в первой половине следующего года. На АвтоВАЗе эту информацию подтвердили.

В июле "Итэлма" начала производство антиблокировочной системы тормозов.