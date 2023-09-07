Volkswagen сократит время разработки новых машин

Германская автомобильная компания Volkswagen намерена ускорить процесс разработки новых моделей с 54 до 36 месяцев. Вместе с тем, как пишет ТАРАНТАС НЬЮС, бренд будет стремиться повышать качество своей продукции.

Этот подход, как ожидается, поможет компании лучше конкурировать с китайскими автопроизводителями. Несмотря на потенциальные риски, Volkswagen начинает отработку более короткого цикла разработки с модели ID.2, а также двух других автомобилей.