GM отзывает более 10 000 зарядных шнуров для Chevrolet Bolt

Сочетание аппаратного и программного обеспечения в зарядных шнурах Webasto, входящих в комплект некоторых моделей Chevrolet Bolt EUV 2022 и 2023 годов, не работает вместе и при определенных обстоятельствах потенциально может привести к поражению электрическим током. General Motors отзывает более 10 000 зарядных кабелей, которые при некоторых обстоятельствах могут шокировать пользователей.

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Зарядные кабели, о которых идет речь, поставляются поставщиком GM Webasto Charging Systems. Точнее, это зарядные устройства третьего поколения с номером детали 24044913, которые входят в комплект поставки некоторых автомобилей Bolt EUV 2022 и 2023 годов. По словам GM, проблема не в самом шнуре или программном обеспечении, а в их комбинации.

Очевидно, само программное обеспечение несовместимо с оборудованием, и при отключении зарядного устройства зарядка может не прекратиться. Обычно потеря заземления прекращает зарядку, но в данном случае этого не происходит, и в конечном итоге аккумулятор может разрядиться в другом месте.

Концерн обнаружил проблему еще 8 марта и определил, насколько опасен потенциал шока, посредством тестирования в августе. Всего GM произвела 10 825 потенциально затронутых автомобилей, из них 9 423 находятся в США. Автопроизводитель заявляет, что ему неизвестно о каких-либо инцидентах, связанных с этой проблемой. В рамках отзыва дилеры проверят шнур зарядки и при необходимости заменят его.