Водители рассказали, какие системы автомобиля считают лишними

Каждый день системами безопасности пользуются только 39 процентов водителей, выяснили аналитики сервиса проверки машин с пробегом «Автотеки». Причем среди мужчин их заметно больше, чем среди женщин — 44 процента против 33. Электронные ассистенты хотя бы раз помогали избежать происшествий на дороге почти половине автомобилистов, но далеко не все из них кажутся водителям полезными.

© Motor.ru

Ненужной россияне сочли систему предупреждения о безопасном выходе из автомобиля: она возглавила рейтинг самых бесполезных систем безопасности, набрав 23 процента голосов. Еще 21 процент проголосовал за автопарковщик, 19 процентов — за систему «старт-стоп», 15 процентов — за контроль полосы движения.

Что касается самых используемых ассистентов, то на первом месте — контроль слепых зон с 40 процентами голосов. Причем опрос показал, что чаще он пригождается женщинам, а не мужчинам.

Треть опрошенных отметили автоматическое экстренное торможение, 29 процентов — антипробуксовочную систему. Еще 28 процентов проголосовали за систему распределения тормозных усилий, 18 процентов — за систему электронного контроля устойчивости (ESC).