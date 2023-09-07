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Россияне перечислили самых бесполезных автомобильных «помощников»

Каждый день системами безопасности пользуются только 39 процентов водителей, выяснили аналитики сервиса проверки машин с пробегом «Автотеки». Причем среди мужчин их заметно больше, чем среди женщин — 44 процента против 33. Электронные ассистенты хотя бы раз помогали избежать происшествий на дороге почти половине автомобилистов, но далеко не все из них кажутся водителям полезными.

Водители рассказали, какие системы автомобиля считают лишними
© Motor.ru

Ненужной россияне сочли систему предупреждения о безопасном выходе из автомобиля: она возглавила рейтинг самых бесполезных систем безопасности, набрав 23 процента голосов. Еще 21 процент проголосовал за автопарковщик, 19 процентов — за систему «старт-стоп», 15 процентов — за контроль полосы движения.

Что касается самых используемых ассистентов, то на первом месте — контроль слепых зон с 40 процентами голосов. Причем опрос показал, что чаще он пригождается женщинам, а не мужчинам.

Треть опрошенных отметили автоматическое экстренное торможение, 29 процентов — антипробуксовочную систему. Еще 28 процентов проголосовали за систему распределения тормозных усилий, 18 процентов — за систему электронного контроля устойчивости (ESC).

Ранее Минпромторг пообещал, что с 2030 года каждый новый автомобиль в России будет оснащаться элементами автоматизированной системы управления (ADAS). Пока же идет работа над импортозамещением ESP: в первой половине 2024 года систему стабилизации от российской «Итэлмы» должны начать ставить на Lada Vesta.