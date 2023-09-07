В России запустят первое серийное производство систем ESP

Сейчас фирма «выходит на сертификацию», уточнил он. Собеседник агентства отметил, что в первом полугодии 2024 года планируется установка систем на автомобили «АвтоВАЗа» .

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на Росстат сообщил, что стоимость российских автомобилей после индексации с 1 августа утилизационного сбора в РФ выросла на 1,7% на импортированные и на 1,5% на локально собранные иномарки. Согласно им, с конца июля на 28 августа новые иномарки росли в цене активнее автомобилей российской сборки, прибавив в среднем 1,22%. Легковые машины РФ за тот же период подорожали на 0,67%.