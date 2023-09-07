В России запустят первое серийное производство систем ESP
Технический директор «Итэлмы» Андрей Бутнев заявил в кулуарах международной выставки коммерческих автомобилей Comtrans о планах компании в декабре начать серийное производство отечественных систем стабилизации для автомобилей (ESP) на заводе в Костроме, передает РИА Новости.
Сейчас фирма «выходит на сертификацию», уточнил он. Собеседник агентства отметил, что в первом полугодии 2024 года планируется установка систем на автомобили «АвтоВАЗа».
Систему будут устанавливать на модель Lada Vesta, подчеркнул Бутнев. На нее уже ставят антиблокировочную тормозную систему (ABS) производства «Итэлма».
Выпуск первых отечественных ABS наладили на предприятии в минувшем июле.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на Росстат сообщил, что стоимость российских автомобилей после индексации с 1 августа утилизационного сбора в РФ выросла на 1,7% на импортированные и на 1,5% на локально собранные иномарки. Согласно им, с конца июля на 28 августа новые иномарки росли в цене активнее автомобилей российской сборки, прибавив в среднем 1,22%. Легковые машины РФ за тот же период подорожали на 0,67%.