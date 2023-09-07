На платформе Toyota Corolla Cross могут создать легкий пикап

Toyota всерьез рассматривает возможность выпуска легкого пикапа на платформе внедорожника Corolla Cross, который сам по себе квалифицируется как легкий легковой автомобиль. Если он получит зеленый свет, детский грузовик сможет конкурировать с такими автомобилями, как Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.

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Проект еще не получил одобрения, но инсайдеры утверждают, что экстерьер автомобиля уже находится в стадии разработки. Якобы Toyota хочет, чтобы он выглядел уникальным и не слишком похожим на Corolla Cross.

Даже если производство будет одобрено, реальные продажи начнутся не раньше 2027 года. Corolla Cross, первоначально представленная в 2020 году, скорее всего, к тому времени получит обновление поколения. Таким образом, можно предположить, что работа над Corolla Cross и пикапом Corolla будет идти параллельно.