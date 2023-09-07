Audi анонсировала премьеру особого Audi R8

Немецкая компания Audi намекает на скорый дебют чего-то особенного, связанного с моделью R8. Как пишет SPEEDME.RU , автопроизводитель обещает, что это будет заключительный виток в истории R8. Ожидаемый дебют намечен на 12 сентября.

На опубликованных изображениях представлен R8, скрытый камуфляжем. На задней части автомобиля можно увидеть небольшой спойлер от Audi Sport. Судя по представленной информации, новая версия суперкара не будет сильно отличаться от предыдущей.

Audi подтвердила, что выпуск R8 будет прекращен в США в 2024 году. В рамках подготовки к этому событию был создан Audi R8 GT стоимостью 251395 долларов. Бренд планирует выпустить в США лишь 150 таких автомобилей. Однако похоже, что компания готовит еще более эксклюзивный вариант. Детали пока не раскрываются.