В Японии подержанные автомобили упали в цене
Стоимость подержанных автомобилей в Японии демонстрирует снижение в связи с введением в стране запрета на экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные статистики одной из крупнейших в Японии фирм по проведению автоаукционов USS (Used car System Solutions).
Напомним, что ограничения на экспорт японских авто были введены в августе.
Стоимость одного автомобиля составила 1,38 миллиона иен (7,15 тысячи долларов). Данный показатель на 6,9% ниже, чем годом ранее.
С 9 августа вступили в силу новые рестрикции, которые запрещают экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров. В перечень попали, в частности, гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра.
Автодилер Александр Колевинский в беседе с РИА Новости ранее выразил сомнение в том, что новые меры положат конец ввозу японских подержанных машин на рынок РФ. Он указал на наличие альтернатив у таких автомобилей.
Ранее Япония ввела в отношении России пакеты ограничительных мер. Под санкции попали первые лица страны, а также крупнейшие российские компании. Также теперь на территорию государства нельзя поставлять определенную продукцию, среди которой драгоценные камни, ювелирные изделия и автомобили премиум-класса.