В Японии подержанные автомобили упали в цене

Стоимость подержанных автомобилей в Японии демонстрирует снижение в связи с введением в стране запрета на экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные статистики одной из крупнейших в Японии фирм по проведению автоаукционов USS (Used car System Solutions).

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Напомним, что ограничения на экспорт японских авто были введены в августе.

Стоимость одного автомобиля составила 1,38 миллиона иен (7,15 тысячи долларов). Данный показатель на 6,9% ниже, чем годом ранее.

С 9 августа вступили в силу новые рестрикции, которые запрещают экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров. В перечень попали, в частности, гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра.

Автодилер Александр Колевинский в беседе с РИА Новости ранее выразил сомнение в том, что новые меры положат конец ввозу японских подержанных машин на рынок РФ. Он указал на наличие альтернатив у таких автомобилей.