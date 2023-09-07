"Моторинвест" представил Dongfeng 580 для России

Компания "Моторинвест", являющаяся официальным представителем Dongfeng в России, рассказала подробности о кроссовере Dongfeng 580, который в скором времени появится в автосалонах дилеров. Точных сроков пока не называют.

© Пресс-служба "Моторинвест"

Dongfeng 580 охарактеризовали как универсальный автомобиль, в котором сочетаются главные преимущества универсала, легкового автомобиля и минивэна. Длина новинки - 4680 мм, ширина - 1845 мм, высота - 1715 мм, размер колёсной базы - 2780 мм. Chery Tiggo 8 Pro с салоном на семь мест длиннее - 4722 мм, шире - 1860 мм, но уступает по межступичному расстоянию, которое равно 2710 мм.

По объёму багажного отделения Dongfeng 580 тоже выигрывает: он варьируется от 375 до 2215 литров. У "Тигго 8" этот параметр составляет 193 и 2101 мм.

Dongfeng 580 - переднеприводная модель. Под капотом установлен 145-сильный турбомотор объёмом 1,5 литра, в пару ему предложен вариатор. Альтернатив в плане силового агрегата никаких нет.

Пресс-служба "Моторинвест"

Как и в уровне оснащения. Кроссовер будет продаваться в одной комплектации Luxury, в состав которой войдут: система камер кругового обзора, бесключевой доступ, функция контроля давления в шинах, парктроники, люк с электроприводом, климат-контроль, круиз-контроль, мультимедиа с экраном 9 дюймов и шестью динамиками, передние и боковые подушки безопасности, антипробуксовочная система, ABS, ESP.

Пресс-служба "Моторинвест"

Цены на новинку пока не раскрываются. Упомянутый Chery Tiggo 8 Pro стоит минимум 3,71 млн рублей. Можно предположить, что Dongfeng 580 окажется дешевле, хотя бы из-за менее мощного двигателя.