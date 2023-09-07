Почти треть водителей такси могут лишиться дохода

Минтранс поддержал идею создания гибридного страхования для такси. В ведомстве отметили, что такой формат будет особенно выгоден для водителей, которые заняты в такси частично и совмещают эту деятельность с другими.

В рамках круглого стола Центра стратегических разработок эксперты обсудили проблемы со страховыми полисами в такси. Одним из решений, которое поможет таксомоторной отрасли в сфере страхования, эксперты видят внедрение практики гибридного страхования. Такой вид страхования подразумевает чередование страховых покрытий. Например, когда водитель использует автомобиль в личных целях, действует стандартное личное ОСАГО с меньшим уровнем страховых выплат, а когда он выполняет заказы через агрегатор, страховые выплаты увеличиваются до уровня ОСАГО для такси. В Минтрансе идею поддержали.

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"Сама по себе идея гибридного страхования интересна, - отметил представитель Минтранса Владимир Еркашов. - Сейчас вводится краткосрочное ОСАГО для такси на месяц и день, однако с учетом цифровизации возможно введение страхования и на один час, или даже несколько минут. Большая часть водителей такси занимается подработкой, и им просто нецелесообразно покупать полноценный полис ОСАГО для такси. Для них гибридное страхование оправдано. А контроль можно будет осуществлять через агрегаторы и их системы. Когда человек исполняет заказ, или завершает поездку, возможно учитывать это время как краткосрочное ОСАГО. Этот вопрос может быть проработан совместно с коллегами из агрегаторов и Минцифры, РСА".

В Банке России также видят возможность разработки варианта гибридного страхования.

"Со своей стороны мы тоже понимаем и подтверждаем наличие этих проблем (доступности ОСАГО для такси - прим.ред.), - заявил представитель Банка России Сергей Чулков. - В целом, видятся большие перспективы в объединении платформ для заказа такси, страховщиков, представителей отрасли в поисках гибкого варианта для решения вопроса. Даже в рамках текущего законодательства есть возможность устанавливать индивидуальный тариф через взаимодействие страховщиков и платформ. Есть поле для экспериментов".

Сегодня завышенная цена и недоступность получения специализированных полисов ОСАГО являются существенными барьерами для деятельности в такси. По данным ЦСР, если ситуация со страхованием ОСАГО не изменится, есть риск выбытия до 30 процентов водителей такси из отрасли. При этом новый закон о такси, который вступил в силу 1 сентября, существенно усиливает меры ответственности за отсутствие специализированного ОСАГО у водителя такси: теперь его разрешение на деятельность в такси может быть аннулировано или приостановлено.

Однако получить специализированную страховку проблематично. Стоимость ОСАГО для такси в разы выше стоимости обычного полиса ОСАГО и может превышать среднемесячный доход водителей, что является для них серьезной финансовой нагрузкой. В итоге, почти половина водителей такси не имеют специализированного полиса.

По словам исполнительного директора ассоциации "Национальный совет такси" Натальи Лозинской, ввиду недоступности полисов раньше водители предпочитали просто платить штрафы за их отсутствие.

"Теперь правила ужесточаются, но проблема все еще не решена, - отмечает Наталья Лозинская. - Стоимость полисов продолжает расти, водители продолжают сталкиваться с отказами страховых продавать полисы, отказы все так же нигде не фиксируются. Если не решить каким-то образом вопрос доступности ОСАГО для такси со страховщиками, то нас ждет отток водителей".

Выбытие из таксомоторной отрасли водителей при нерешенной проблеме страхования может привести также к общему сокращению их доходов. По данным исследования ЦСР, эта цифра может достичь 195 миллиардов рублей.

Предотвратить ситуацию может введение гибридного страхования. Согласно данным ЦСР, сегодня 71 процент водителей такси используют автомобиль в том числе и для личных целей. Оплачивать годовой полис ОСАГО для такси в данном случае является существенной переплатой за то время, когда водитель не выполняет заказы, а ездит по своим делам. Гибридное страхование учитывает эти особенности и предлагает возможность переключения с полиса ОСАГО для такси на полис ОСАГО для автомобилей и обратно. Возможность приобретать специализированные полисы только на период оказания услуг в такси полностью отражает особенности платформенной занятости, а также учитывает специфику использования цифровых платформ в России.