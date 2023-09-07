Honda обновит китайский кроссовер Honda Avancier

У Honda есть близнец UR-V на китайском рынке под названием Avancier. Первый был обновлен в июне этого года, а второй последовал его примеру сегодня. Рестайлинг пошел по тому же пути, что и UR-V. Кроссоверы-внедорожники в основном идентичны, за исключением незначительных различий в дизайне; технология остается прежней.

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Honda Avancier 2024 года можно узнать по хромированной отделке бампера, увеличенному логотипу и новым 19-дюймовым колесам. Впервые модель получила затемняющий рюкзак Magic Night. Он также по-прежнему доступен со спортивным пакетом, включающим новые детали передней панели и накладку заднего бампера.