Honda обновит китайский кроссовер Honda Avancier
У Honda есть близнец UR-V на китайском рынке под названием Avancier. Первый был обновлен в июне этого года, а второй последовал его примеру сегодня. Рестайлинг пошел по тому же пути, что и UR-V. Кроссоверы-внедорожники в основном идентичны, за исключением незначительных различий в дизайне; технология остается прежней.
Honda Avancier 2024 года можно узнать по хромированной отделке бампера, увеличенному логотипу и новым 19-дюймовым колесам. Впервые модель получила затемняющий рюкзак Magic Night. Он также по-прежнему доступен со спортивным пакетом, включающим новые детали передней панели и накладку заднего бампера.
Внутри передняя панель новая, а информационно-развлекательный дисплей теперь расположен над ней, а не интегрирован в консоль, как раньше. Сам экран увеличился до 10,1 дюйма по диагонали. В своей базовой версии Avancier использует 1,5-литровый силовой агрегат ДВС мощностью 188 л.с.