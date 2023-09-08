В США отзывают автомобили из-за проблем с поворотниками

Как сообщает SPEEDME.RU, Toyota и Subaru отзывают 8 915 автомобилей, выпущенных в 2022 году, которые оснащены оппозитными двигателями. В рамках сервисной акции будут отремонтированы 3 214 BRZ и 5 701 GR 86.

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Причина отзыва — дефектные конденсаторы в задних комбинированных фонарях, которые могут привести к выходу из строя задних поворотников. Subaru узнала об этой проблеме в декабре 2021 года, когда индикатор поворотника начал быстро мигать.