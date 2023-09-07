Минпромторг возобновляет программу льготного лизинга машин

Минпромторг с 8 сентября возобновляет программу льготного лизинга автомобилей, в 2023 году в нее будет вложено дополнительно 7,8 млрд рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова .

«Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы с завтрашнего дня возобновляем лизинговую программу по автомобилям, добавив дополнительные 7,8 миллиардов рублей до конца года», — приводит агентство слова Мантурова на выставке Comtrans 2023.

Ранее выделенные на эти цели 2 млрд рублей были исчерпаны, поэтому было принято решение о дофинансировании программы. Льготный лизинг позволяет арендовать с возможностью дальнейшего выкупа легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с частичной компенсацией расходов из госбюджета. Воспользоваться льготной программой с господдержкой могут индивидуальные предприниматели и юридические лица.