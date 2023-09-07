Названы автомобили, которые подешевели и подорожали больше остальных

Аналитики «Авто.ру» назвали новые и поддержанные машины, которые сильнее всего подорожали или подешевели в августе. Как сообщает газета «Известия», на конец лета средняя цена нового авто составила 3,9 млн рублей, а поддержанного возрастом до 15 лет — 2 млн рублей.

Среди автомобилей из салона сильнее всех подешевел Haval F7 — на 4%. В конце августа его цена составляла 2,8 млн рублей. На 2% подешевел Mercedez-Benz GLC 2019 года — он продавался за 7,4 млн рублей. Также на 1% подешевели УАЗ Patriot, Hongqi HS5, Mercedes-Benz GLS, Geely Coolray, OMODA C5, Mitsubishi Pajero Sport и L200, а также EXEED VX.

Среди новых машин сильнее всех подорожал «Москвич 3» — на 12%, до 2,3 млн рублей. На втором месте оказался китайский BAIC X35 — его цена прибавила 11%, до 2 млн рублей. Третье место занимает Kia Carnival, стоимость которого выросла почти на 11%, до 5,7 млн рублей.

На вторичном рынке сильнее всех подешевел Suzuki Jimny 2018 года выпуска — на 5%. Купить в конце августа его можно было за 2 млн рублей. На 3% подешевел Land Rover Defender 2019 года (8 млн рублей). На 2% снизилась цена сразу у трех машин — MINI Hatch 2018–2021 годов выпуска, BMW 3 2004–2012 годов и Lada 2110 1995–2014 годов. MINI можно было купить за 2,7 млн рублей, BMW 3 за 1,2 млн рублей, а «десятку» — за 242 тысячи рублей.