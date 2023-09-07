ОСАГО для такси предложили сделать гибридным

В Центре стратегических разработок (ЦСР) выступили за то, чтобы разрешить водителям «переключать» ОСАГО в зависимости от вида поездок. Об этом пишут «Известия».

ЦСР провел опрос среди россиян. Его результаты показали, что 71% водителей такси использует машину не только для перевозки пассажиров, но и в личных целях. Более половины респондентов (57%) работают в такси на собственных автомобилях. Но им все равно необходимо приобретать специальный полис ОСАГО для автомобилей такси. Он стоит намного больше, чем обычная страховка.

В этой связи ЦСР считает целесообразным внесение поправок в законы «Об ОСАГО» и «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Благодаря этому водители такси, оказывающие услуги через цифровые платформы, смогут приобретать наряду с полисом ОСАГО для личных целей специальный полис ОСАГО для такси на срок использования автомобиля с целью такси.

Специалисты Центра уточнили, что внедрение гибридного (комбинированного) страхования позволяет «переключать» ОСАГО для такси с ОСАГО для личных целей и наоборот.