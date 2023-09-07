В Иране построили среднеразмерный пикап Zamyad Padra+

Выставка коммерческого транспорта недавно открыла свои двери в Исфахане, Иран. Один из экспонатов — среднеразмерный самосвал Zamyad Padra+, лицензионная копия китайского Foday Lion F16.

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На родине грузовик выпускается с 2016 года с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра и дизелем объемом 2,8 литра на выбор. Его иранский аналог обходится безнаддувным двигателем местной сборки, который выдает 95 л.с. при рабочем объеме 2,4 литра. С технической точки зрения это эволюционная версия блока Nissan Z24.