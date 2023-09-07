Старт продаж кроссоверов Kaiyi в России отложен

Кроссоверы Kaiyi в России: когда стартуют продажи, сколько будут стоить
Начало продаж кроссоверов Kaiyi в России сдвинулось, но при этом стала известна цена на базовую версию модели X3. Об этом "Российской газете" рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.
"Сроки появления в продаже кроссоверов Kaiyi X3 сдвинулись на конец сентября, X3 Pro - на октябрь. Цены на данный момент известны только на модель ХЗ и начинаются от 2 117 650 рублей.
Напомним, что X3 - это переднеприводный кроссовер, оснащенный 1,5 литровым атмосферным мотором, мощность которого - 116 л.с., в свою очередь Kaiyi X3 Pro представляет из себя топовую версию кроссовера X3, с увеличенной отдачей двигателя", - отметил Тюктеев.
В комплектацию X3, помимо прочего, входят круиз-контроль, современные системы помощи водителю, 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели, камеру заднего вида с динамической разметкой, дисплей мультимедийной системы диаметром 10,25 дюйма, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя.
Производство кроссоверов Kaiyi стартовало на "Автоторе" 31 августа. До конца текущего года объем производства на предприятии составит 70 000 единиц, а в 2024-м увеличится до 100 000. В то же время модельный ряд вырастет уже до 20 моделей. В частности, стоит ожидать BAIС X55 и X75 (известный как X7) и Kaiyi X7 Kunlun. Дебют последней модели был назван "событием осени".