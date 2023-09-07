Старт продаж кроссоверов Kaiyi в России отложен

Начало продаж кроссоверов Kaiyi в России сдвинулось, но при этом стала известна цена на базовую версию модели X3. Об этом "Российской газете" рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.

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"Сроки появления в продаже кроссоверов Kaiyi X3 сдвинулись на конец сентября, X3 Pro - на октябрь. Цены на данный момент известны только на модель ХЗ и начинаются от 2 117 650 рублей.

Напомним, что X3 - это переднеприводный кроссовер, оснащенный 1,5 литровым атмосферным мотором, мощность которого - 116 л.с., в свою очередь Kaiyi X3 Pro представляет из себя топовую версию кроссовера X3, с увеличенной отдачей двигателя", - отметил Тюктеев.

В комплектацию X3, помимо прочего, входят круиз-контроль, современные системы помощи водителю, 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели, камеру заднего вида с динамической разметкой, дисплей мультимедийной системы диаметром 10,25 дюйма, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя.