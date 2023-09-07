Chery Tiggo 9 официально привезут в Россию с новым названием
На рынке России в скором времени будет представлена новая модель бренда Jaecoo. Автомобиль J8 станет вторым в линейке марки.
Кроссовер Jaecoo J8 появится на рынке России сразу после компактного паркетника J7. Последний будет представлен в текущем месяце. Дальнейшие планы по развитию марки в РФ пока не рассекречиваются в представительстве.
Jaecoo J8 является переименованным Jaecoo J9, который официально представили в рамках автомобильного салоне в Китае. Автомобиль представляет собой копию ранее показанного в КНР Chery Tiggo 9. Есть некоторые отличия в дизайне - радиаторная решетка и шильдики на кузове.
Габариты автомобиля следующие - 482х193х169.9 см. Колесная база кроссовера равна 282 см. На рынке Китая паркетник предлагается с турбированным двигателем 2.0, производительность которого равна 254 л.с. и 261 л.с. - зависит от выбранной версии. В паре с такими установками работает 7-ступенчатая роботизированная КПП или 8АКПП. Привод для кроссовера заявлен полный и передний.
Информации об оснащении автомобиля все еще нет. Высока вероятность, что производитель не станет вносить большое количество изменений и отдалять модель от прототипа. Это означает, что кроссовер может получить немало опций премиального уровня. Речь идет, в том числе, и о трехрядной компоновке салона с креслами, отделанными кожей. Официально новинка может появиться у дилеров только в ноябре.
Напомним, что модель Chery Tiggo 9 в Китае оценивается в 152.9 тысячи юаней или 2 млн рублей. В максимальной комплектации автомобиль можно приобрести за 203 тысячи юаней или 2.7 млн рублей. В конце августа текущего года в России запустили предварительный прием заказов на новый кроссовер Jaecoo J7. Стоимость модели пока не раскрывается, а старт продаж запланирован на сентябрь.