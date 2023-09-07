На УАЗе началось производство полного цикла автомобилей Sollers Argo

В новом корпусе на промышленной площадке Ульяновского автомобильного завода стартовал выпуск малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Производство полного цикла включает сварку, окраску кабины и сборку машин.

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Плановые мощности рассчитаны на выпуск свыше 10 тысяч автомобилей в год в перспективе пяти лет. Общие инвестиции в проект составят свыше 1 млрд рублей.

Sollers Argo - грузовик полной массой 2,5 и 3,5 тонны. Модель представлена как бортовая платформа, а также в виде нескольких вариантов фургонов. В движение автомобиль приводится 130-сильным дизелем объёмом 2,0 литра, который агрегатирован 6-ступенчатой МКП. Этот силовой агрегат в перспективе появится на УАЗ "Патриот" - дорожные тесты таких автомобилей уже ведутся.

Цены на Sollers Argo стартуют от 2 409 000 рублей.