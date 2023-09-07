Представлен кросс-универсал Subaru Levorg Layback

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Она позиционируется как самостоятельная модель и стоит в одном ряду с кроссоверами Outback и Forester. Levorg Layback слегка отличается от обычного Levorg внешне. Для него можно заказать два стайлинг-пакета и двухцветную отделку салона, но комплектация пока заявлена только одна.

В Японии дебютировал Subaru Levorg Layback. Формально это кросс-версия обычного Levorg, хотя компания позиционирует её как отдельную модель и ставит в один ряд с Outback и Forester. Универсал имеет защитный пластиковый обвес по нижнему периметру кузова и увеличенный до 200 миллиметров дорожный просвет (показатель простого Levorg — 140—145 мм). За доплату есть два стайлинг-пакет: Urban и STI Aero. Под капотом — штатный для Levorg «турбооппозитник» 1.8 (177 л.с., 300 Нм) c вариатором Lineartronic. Привод полный.

Пока Levorg Layback будет продаваться только в комплектации Limited EX. Она включает светодиодные фары, селектор режимов движения SI-Drive, сервопривод двери багажника, виртуальную «приборку», сдвижной люк, а также отделку руля и рычага КПП кожей. Кроме того, на всех машинах будет стоять комплекс безопасности EyeSight последнего, четвертого поколения. Он работает на основе стереокамеры с дополнительным широкоугольным монообъективом, благодаря которой электроника распознает автомобили, мотоциклы, пешеходов и велосипедистов.