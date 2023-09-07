На тестах замечен кабриолет Maserati GranCabrio

Семейство Maserati GranTurismo готовится принять нового члена – топлесс GranCabrio. А пока благодаря фотографам-шпионам на него можно взглянуть без каких-либо маскировки.

На замеченной модели был значок Trofeo, что означает, что это была флагманская бензиновая версия. В последней версии GranTurismo Trofeo используется двигатель Nettuno 3.0, обеспечивающий мощность 558 л.с. и крутящий момент 650 Нм. Он также разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды. По всей вероятности, GranCabrio получит ту же трансмиссию, но больший вес сделает его немного медленнее при разгоне.