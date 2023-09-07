Mercedes анонсировал выход электрической версии G-Class
Как сообщает SPEEDME.RU, в 2023 году Mercedes заканчивает производство G500 V8 Final Edition, что означает конец эры восьмицилиндровых моделей. Однако через год на рынок выйдет версия без традиционного ДВС — электрический «Гелик».
На выставке IAA в Мюнхене был представлен почти серийный прототип машины с нулевыми выбросами. Посетители могут ближе познакомиться с ним за несколько месяцев до его мировой премьеры в следующем году.
Mercedes подтверждает, что модель с обычным двигателем останется в модельном ряду марки. Концепт EQG был представлен два года назад на той же выставке.