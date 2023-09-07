Toyota RAV4 стал самой проблемной моделью японского бренда

Пятое поколение Toyota RAV4 признали самой ненадежной машиной японской компании. Такой вердикт вынесли сотрудники американского издания Slashgear, которые изучили данные крупнейших интернет-ресурсов по рассмотрению автомобильных жалоб. В ходе исследования эксперты пришли к выводу, что самым слабым местом японской модели, которую выпускают с 2019 года, является подвеска. Средняя стоимость кроссовера данного поколения в России составляет 2,5 миллиона рублей.

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Владельцы RAV4 массово пожаловались на то, что спустя около пяти тысяч километров пробега у кроссовера возникают различные проблемы с подвеской. Стоимость ремонта детали в среднем обходится около двух тысяч долларов. Кроме того, автовладельцы отметили часто протекающий люк, а также неисправности электроники.

При этом Toyota RAV4 ни раз попадал под массовые отзывные кампании. Чаще всего кроссовер отправляли в сервисные центры из-за проблем с топливным насосом и возможной утечкой охлаждающей жидкости. При этом в России RAV4 считается одним из самых популярных подержанных SUV. Автомобиль 2019 года с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 лошадиных сил можно приобрести в нашей стране за 2,5 миллиона рублей.