Еще один регион РФ отменит транспортный налог на электромобили

В Татарстане хотят отменить транспортный налог на электрокары. Законопроект, освобождающий от налога на пять лет, уже одобрен бюджетным комитетом Госсовета республики, пишет «Коммерсантъ». Татарстан находится на втором месте после Москвы по количеству зарядных станций, но электромобилей там зарегистрировано совсем немного — менее 300. Местные власти надеются, что льгота простимулирует их покупку, и зарядки начнут приносить прибыль.

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Законопроект, если он будет принят, освободит владельцев электрокаров в Татарстане от транспортного налога с 1 января 2024 по 31 декабря 2028 года. Далее, с 2029-го, с них будут взимать 50 процентов налога, а затем — в полном объеме. Рассмотрят проект на сессии Госсовета в середине сентября.

Татарстан входит в число пилотных регионов, где развивают инфраструктуру для электрокаров. За три года на программу выделили 322,7 миллиона рублей. Согласно ей, к 2024 году в республике должно действовать 194 зарядки. При этом на начало нынешнего года там насчитывалось только 299 машин с электромоторами.

Отмена налога на пять лет, как считают авторы проекта, позволит нарастить «зеленый» автопарк региона до 4,3 тысячи машин к 2030 году. При этом недополученные доходы от налога будут скомпенсированы прибылью от использования зарядных станций.